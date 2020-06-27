Несколько дней назад некий Иса Халилов, 20-летний уроженец Эстонии, гражданин России совершил тяжелую аварию, решив поучаствовать в опасных гонках на скоростной трассе в Таллинне. Разогнавшись до скорости 200 километров в час, он протаранил один из автомобилей, ехавших по той же трассе, влетел на автобусную остановку, где под его колеса попала ожидавшая транспорт женщина. Она скончалась на месте.

Не успела затихнуть история с актером Михаилом Ефремовым, как почти сразу же страшная авария произошла в Таллинне, столице Эстонии. По данным полиции, в этой стране Балтии, известной дисциплиной жителей, постоянно находятся за рулем около 3 тысяч пьяных водителей. Но информационное пространство трех стран до сих пор гудит от случившегося на трассе в Таллинне.

В аварии, которую можно назвать «карамболь», участвовали четыре автомобиля — BMW Исы Халилова, Volvo, Toyota и Ford, водитель которого скончался в больнице на следующий день.

Более того, в сетях появилась видеозапись, где Иса Халилов во время езды стреляет из пистолета через окно. Стало известно, что в день трагедии и до нее Иса лихачил по улицам города, создавая аварийные ситуации.

В суде Иса Халилов, в крови которого не нашли на момент аварии алкоголя, признал себя виновным и сказал, что совершил аварию неумышленно. Но окружной прокурор Диана Хелила сказала, что с учетом предыдущего поведения Исы за рулем, его взятие под стражу неизбежно. К тому же, у него не было прав на управление автомобилем. Мало того, он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Еще новость, и опять из Эстонии: в соцсетях выложено видео, на котором видно, что электросамокат гонит по той же трассе, где в прошлую субботу произошла авария с трагическим исходом, со скоростью автомобиля — 75 километров час! Интересно, что в Эстонии электрсамокаты отнесены к... пешеходам. А пешеходы обязаны пользоваться тротуарами или в крайнем случае обочинами.

Трасса, о которой идет речь, запрещена для ее использования пешеходами, а значит, и электросамокатами. Но так как электросамокаты пока не узаконены как транспортное средство ни в Эстонии, ни в Латвии, ни в Литве, то те, кто ими пользуется, остаются вне предписаний по безопасности дорожного движения. Что само по себе, является абсурдом.

У этих двухколесных средств передвижения нет номеров, как у мотоциклов или мотороллеров, их невозможно идентифицировать. Многие фирмы делают бизнес на прокате электросамокатов, и не несут ответственности за то, что может произойти. Словом, много вопросов, на которые пока нет ответов.

А в окрестностях университетского города Тарту на юге Эстонии прошла успешная операция по поимке угонщиков, которые приехали на «промысел» из Литвы. От частного дома ими был угнан автомобиль Range Rover.

Несколько эстонских спецподразделений были брошены в погоню на поимку преступников. У спецслужб была информация, что они могут быть вооружены. Угнанный автомобиль направился в сторону эстонско-латвийской границы. И чтобы уйти от преследования, угонщик разогнался до 200 километров в час.

На шоссе правоохранители Эстонии выставили несколько преград, но преступник начал таранить автомобили полиции. Чтобы избежать жертв среди стражей порядка, угнанный автомобиль все же был вытолкнут с дороги.

Преступник, сидевший за рулем, выпрыгнул из машины и попытался сбежать в лес. Это хорошо видно на видео, предоставленном полицией. Вслед ему была послана служебная собака, которая задержала угонщика. Его подельника задержали в Тарту, где тот ждал своего сообщника. Действия полиции были для него неожиданностью, и потому он не успел оказать сопротивление.