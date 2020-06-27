В Германии оцепили целый округ из-за вспышки вируса наш обзор
Мы уже сообщали об огромной вспышке коронавируса в земле Северный Рейн-Вестфалия — самой многонаселенной части Германии. Этот случай стал поводом для местного локдауна, то есть жесткого карантина. А премьер земли из-за случившегося потерял шансы на избрание в канцлеры страны. И еще: из-за «колбасного короля», на главной фабрике которого в городе Реда-Виденбрюк заразились 1,5 тысячи работников (это каждый четвертый!), главным образом, гастарбайтеры, в Германии стали обсуждать тему цен на мясо, которое было вполне доступно благодаря приезжим работникам.
Фирма семьи Тённис не имеет себе равных на мясном рынке в самом большом государстве Евросоюза, ее годовой оборот составляет 6,5 миллиарда евро.
О том, как сейчас в глазах общественного мнения Германии выглядит этот гигант, красноречиво говорит обложка журнала Der Spiegel. Под заголовком «Место бойни — Тённис» размещен контур туши свиньи, как обычно обводят мелом труп на месте преступления. Словосочетание «место бойни» - это и название популярного в Германии телесериала. Потому трудно себе представить более страшную катастрофу для фирмы, шеф которой является миллиардером и знаменитостью, связанной с культовым футбольным клубом Schalke 04.
Сам Тённис уже стал для многих газет жадным хозяином, безжалостно воюющим на рынке за снижение цен. А их низкий уровень вытекает из условий труда и проживания дешевых работников из-за границы, о чем сейчас многое узнали в Германии. Это не было широко известно и не прозвучало бы так мощно, если бы не пандемия. Именно ужасные условия для гастарбайтеров способствовали новой вспышке коронавируса в стране.
Итак, как выглядит труд у немецкого короля колбас и котлет? Об этом dw рассказал один из работников, румын по национальности.
«Часто мы работали по 12, а то и по 13 часов в сутки, и указывали эти часы как сверхурочные. Однако в конце месяца это не отражалось на нашем заработке... Было очень холодно и влажно, а ленты конвейеров двигались очень быстро. Ночами я слышал плач коллег. Такая сильная мучала их боль… Когда нас контролировали, ленты двигались медленнее, а наш труд становился легче. Но было известно, когда придет контроль».
Работников набирали субподрядчики, о действиях которых свидетельствуют многочисленные жалобы, а советник местного профсоюза утверждает, что часто это люди без принципов, использующие бедных, не знающих немецкого языка иностранцев.
Субпродрядчики, посредники — эта выгодная для производителя система теперь стала известна общественному мнению. Общественность теперь участвует в дебатах, согласны теперь заплатить больше за мясо, которое будет производиться в лучших условиях. Не слишком ли мясо дешевое, спрашивает в интернет-опросе портал левого еженедельника Die Zeit.
Разговор об этом вышел и на правительственный уровень. О конце демпинговых цен в пятницу высказалась министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер.
Фабрика по производству мясных продуктов в Реда-Виденбрюк - самый большой очаг коронавируса в Германии в данное время.
В округе Гютерсло, где она находится, снова ввели то, о чем стали забывать — локдаун. Вскоре локдаун был введен и в соседнем округе этой земли — Варендорф. Этот шок застал врасплох около 600 тысяч жителей. Теперь они не могут свободно путешествовать по Германии, а в нескольких землях — Баварии, Нижней Саксонии, Баден-Вюртемберге не хотят видеть их.
Вдобавок изгоями оказавшиеся жители Гютерсло и Варендорфа в это жаркое время не могут поехать на привлекательные курорты. При этом справедливости ради надо сказать, что зараженные — работники мясоперерабатывающей фабрики и члены их семей, а местные жители не имеют с этим ничего общего. И немцы сейчас чувствуют себя притесненными и заклейменными.
А еще недавно с таким же отношением со стороны немцев столкнулись работники из стран Восточной и Центральной Европы. Гастарбайтеров обвиняли в завозе вируса из Польши, Болгарии и Румынии.
Хозяева концерна при этом, защищаясь от обвинений, переводят стрелки на власти земли и на «слишком быстрое» открытие границы с Польшей (она была открыта 2 недели тому назад).
Всего на предприятии концерна отмечено 1413 случаев заболевания, после проведенных 6 тысяч 139 тестов. Хотя накануне эти цифры были такими — соответственно 1553 инфицированных при 6650 тестах.
Неизвестно, сколько больных происходит из отдельных стран. Больше всего на фирме работников из Румынии, потом из Болгарии. Хотя несколько лет назад в контингенте гастарбайтеров доминировали поляки и венгры. По информации консула Польши из близлежащего Кельна - Якуба Вавжиняка, сейчас в концерне Тённис среди работников 900 граждан его страны.