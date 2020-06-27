Мы уже сообщали об огромной вспышке коронавируса в земле Северный Рейн-Вестфалия — самой многонаселенной части Германии. Этот случай стал поводом для местного локдауна, то есть жесткого карантина. А премьер земли из-за случившегося потерял шансы на избрание в канцлеры страны. И еще: из-за «колбасного короля», на главной фабрике которого в городе Реда-Виденбрюк заразились 1,5 тысячи работников (это каждый четвертый!), главным образом, гастарбайтеры, в Германии стали обсуждать тему цен на мясо, которое было вполне доступно благодаря приезжим работникам.

Фирма семьи Тённис не имеет себе равных на мясном рынке в самом большом государстве Евросоюза, ее годовой оборот составляет 6,5 миллиарда евро.

О том, как сейчас в глазах общественного мнения Германии выглядит этот гигант, красноречиво говорит обложка журнала Der Spiegel. Под заголовком «Место бойни — Тённис» размещен контур туши свиньи, как обычно обводят мелом труп на месте преступления. Словосочетание «место бойни» - это и название популярного в Германии телесериала. Потому трудно себе представить более страшную катастрофу для фирмы, шеф которой является миллиардером и знаменитостью, связанной с культовым футбольным клубом Schalke 04.

Сам Тённис уже стал для многих газет жадным хозяином, безжалостно воюющим на рынке за снижение цен. А их низкий уровень вытекает из условий труда и проживания дешевых работников из-за границы, о чем сейчас многое узнали в Германии. Это не было широко известно и не прозвучало бы так мощно, если бы не пандемия. Именно ужасные условия для гастарбайтеров способствовали новой вспышке коронавируса в стране.

Итак, как выглядит труд у немецкого короля колбас и котлет? Об этом dw рассказал один из работников, румын по национальности.

«Часто мы работали по 12, а то и по 13 часов в сутки, и указывали эти часы как сверхурочные. Однако в конце месяца это не отражалось на нашем заработке... Было очень холодно и влажно, а ленты конвейеров двигались очень быстро. Ночами я слышал плач коллег. Такая сильная мучала их боль… Когда нас контролировали, ленты двигались медленнее, а наш труд становился легче. Но было известно, когда придет контроль».

Работников набирали субподрядчики, о действиях которых свидетельствуют многочисленные жалобы, а советник местного профсоюза утверждает, что часто это люди без принципов, использующие бедных, не знающих немецкого языка иностранцев.

Субпродрядчики, посредники — эта выгодная для производителя система теперь стала известна общественному мнению. Общественность теперь участвует в дебатах, согласны теперь заплатить больше за мясо, которое будет производиться в лучших условиях. Не слишком ли мясо дешевое, спрашивает в интернет-опросе портал левого еженедельника Die Zeit.