Россия готова поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мурашко, Россия с первых дней пандемии помогает зарубежным странам и готова делать это в будущем.
«С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», — отметил министр.