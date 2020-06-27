На днях, в минувший четверг, в центре столицы Исландии Рейкьявике после полудня загорелся жилой дом.

Мы не раз писали о судьбах гастарбайтеров в странах Евросоюза, в основном в Германии, Франции, Италии. Однако в поисках лучшей судьбы, или хотя бы более достойного, чем на родине заработка многие жители стран Восточной и Центральной Европы ищут возможности не только на материке. Но не все выживают...

В нем, по данным местной газеты Frettabladid, были задекларированы 73 человека. Из них - 28 поляков, 28 латышей, 12 литовцев, 3 румына, по одному из Испании и Исландии. Все они — работники, приехавшие сюда на заработки.

Пожар вспыхнул и быстро охватил здание. Как сообщило местное медиа RUV, в момент пожара в здании находились 10 человек и некоторые из них спасались, прыгая из окон дома.

По сообщению посла Польши в этой стране Герарда Покрушиньского, три польских гражданина погибли в пожаре, двое попали в больницу, а несколько спасшихся, утратили свои вещи, в том числе одежду, компьютеры и документы.

Польское дипломатическое учреждение уже предоставило помощь пострадавшим и семьям идентифицированных жертв.

Спасательная операция, в которой были задействованы 60 пожарных, закончилась к утру пятницы.

Условия жизни наемных рабочих здесь, как и в некоторых странах-членах Евросоюза, далеки от идеальных. Еще в 2015 году один из них жаловался исландскому порталу Mbl.is на плохие условия проживания. А этот сгоревший дом уже некоторое время был предметом внимания профессионального союза Efling с точки зрения плохого технического состояния здания. О трагедии в Рейкьявике сообщила niezalezna.pl.

Вероятнее всего, фирма по набору персонала на работу, проще говоря, посредник, экономии ради всегда выбирает здание попроще, хоть и центре, но в достаточно запущенном состоянии.

При этом, в одной квартире на небольшой площади вынуждены проживать не два-три, а 6-10 человек, по нескольку в одной комнате. Часто в таких строениях давно без надзора и проверок находится система электросетей, газоснабжения. Что и может привести к пожару, а в худшем случае — к смертям. Как это случилось в Рейкьявике.