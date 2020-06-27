Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный, сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 18-22, днем 25-29, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 40-50%.
29 июня на Апшеронском полуострове ожидаются слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, температурный режим, близкий к климатической норме, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.
Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла.