Путин о пандемии коронавируса: «Этот кризис – самый тяжелый»

«Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый», - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, считает ли он текущий кризис одним из самых тяжелых.

«Эпидемия очень широкая. Очень много людей у нас болело и до сих пор еще болеют. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают. А второе, конечно, целые отрасли останавливаются», - добавил он.

Путин добавил, что при этом он реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы «пройти с наименьшими потерями этот сложный период», если грамотно и своевременно действовать.