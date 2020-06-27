Проармянский сенатор требует усилить санкции против России

Американский сенатор от штата Нью-Джерси и демократ Роберт Менендес призвал Сенат проголосовать за введение новых санкций в отношении России, пишет «Газета.ру».

Он сделал это заявление на фоне публикации The New York Times, которая сообщила о якобы участии РФ в убийстве американский военных в Афганистане. Эта новость вызвала поток вопросов у законодателей в Вашингтоне, которые захотели получить ответы.

Менендес заявил в Twitter, что если президент США Дональд Трамп отказывается вводить новые санкции против России, то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность.

«Мое предложение о санкциях против РФ вышло в декабре и ждет голосования», - напомнил он.

Отметим, что Роберт Менендес является автором законопроекта о признании США так называемого "геноцида армян". Также он был одним из соавторов документа, призывавшего США ввести санкции против Турции за покупку российских комплексов ПВО С-400.