Надвигается экологическая катастрофа: Кура высыхает фото
На реке Кура – самой большой на Кавказе – продолжается экологическая катастрофа: воды Каспия затопили речную долину и продолжают продвигаться по руслу реки, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Морская вода смешалась с речной на протяжении 60 километров и достигла села Ашагы Сурра в Нефтчалинском районе. По этой причине в Нефтчале и селах района население испытывает проблемы с питьевой водой. Питьевая вода завозится в Нефтчалинский район на водовозах из Сальяна. Вода в Куре в районе стала настолько соленой, что непригодна для рогатого скота и поливных работ. Река обмелела, причем настолько, что подобного не помнят долгожители. Работы по предотвращению разлива Куры и углублению ее русла также стали причиной того, что морская вода заполнила дельту реки.
Для устранения проблем, вызванных обмелением Куры, в ИВ Нефтчалинского района создан Оперативный штаб, занимающийся обеспечением населения питьевой и технической водой. Машинами ОАО «Азерсу» завозится вода из соседних районов и роются колодцы для использования грунтовых вод. Однако проблема обеспечения населения питьевой водой все еще полностью не устранена. Особенно сильно страдает от нехватки воды крупный и мелкий рогатый скот. Местные жители говорят, что в некоторых местах наблюдается падеж скота от нехватки воды.
Отметим, что питание Куры смешанное: на 36 % снеговое, на 30 % подземное, на 20 % дождевое и на 14 % ледниковое. Свое начало река берет на северо-востоке Турции, в провинции Карс. Оттуда она течет через Грузию в Азербайджан, где впадает в Каспийское море. Длина реки составляет 1515 километров. Возле Сабирабада Кура соединяется со своим самым большим притоком рекой Араз. Глобальное потепление, наблюдаемое в последние годы, и неправильное использование водных ресурсов привели к тому, что объем поступающей в Азербайджан воды из Куры снизился на 25%, а из Араза – на 60%. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.
Отметим, что в настоящее время сбор воды из Куры для обеспечения процесса охлаждения на Ширванской ТЭС также является одним из факторов, влияющих на уровень воды ниже по течению. Однако из-за важности процесса производства электроэнергии его остановить невозможно.
Директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана академик Рамиз Мамедов побывал в командировке в Нефтчалинский и Сабирабадский районы. Поездка была связана с проблемами, возникшими на реке Кура.
«В некоторых местах аккумулятивные берега русла реки полностью обезводились, образовались мели. Процесс расширения частей суши русла наблюдается в Сабирабадском районе, а также в русле реки Араз», - отметил академик Мамедов.
Ученые установили, что если раньше ширина реки между пунктом Хыллы и городом Сальян составляла 100-150 метров, то в настоящее время, в связи со снижением уровня воды, она в некоторых местах уменьшилась до 4-5 метров. На протяжении всего русла образовались продолговатые островки. В некоторых местах аккумулятивные берега русла реки полностью освободились от воды. Данный процесс также наблюдается в Сабирабадском районе и реке Араз.
Все эти проблемы делают необходимым проведение комплексных гидрологических, климатических, гидрогеологических, геоморфологических, ландшафтных и гидроэкономических исследований.
Haqqin.az продолжит анализ непростой ситуации в своих следующих выпусках.