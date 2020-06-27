Морская вода смешалась с речной на протяжении 60 километров и достигла села Ашагы Сурра в Нефтчалинском районе. По этой причине в Нефтчале и селах района население испытывает проблемы с питьевой водой. Питьевая вода завозится в Нефтчалинский район на водовозах из Сальяна. Вода в Куре в районе стала настолько соленой, что непригодна для рогатого скота и поливных работ. Река обмелела, причем настолько, что подобного не помнят долгожители. Работы по предотвращению разлива Куры и углублению ее русла также стали причиной того, что морская вода заполнила дельту реки.

Для устранения проблем, вызванных обмелением Куры, в ИВ Нефтчалинского района создан Оперативный штаб, занимающийся обеспечением населения питьевой и технической водой. Машинами ОАО «Азерсу» завозится вода из соседних районов и роются колодцы для использования грунтовых вод. Однако проблема обеспечения населения питьевой водой все еще полностью не устранена. Особенно сильно страдает от нехватки воды крупный и мелкий рогатый скот. Местные жители говорят, что в некоторых местах наблюдается падеж скота от нехватки воды.

Отметим, что питание Куры смешанное: на 36 % снеговое, на 30 % подземное, на 20 % дождевое и на 14 % ледниковое. Свое начало река берет на северо-востоке Турции, в провинции Карс. Оттуда она течет через Грузию в Азербайджан, где впадает в Каспийское море. Длина реки составляет 1515 километров. Возле Сабирабада Кура соединяется со своим самым большим притоком рекой Араз. Глобальное потепление, наблюдаемое в последние годы, и неправильное использование водных ресурсов привели к тому, что объем поступающей в Азербайджан воды из Куры снизился на 25%, а из Араза – на 60%. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Отметим, что в настоящее время сбор воды из Куры для обеспечения процесса охлаждения на Ширванской ТЭС также является одним из факторов, влияющих на уровень воды ниже по течению. Однако из-за важности процесса производства электроэнергии его остановить невозможно.