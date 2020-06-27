Китай успешно испытал вакцину от коронавируса на людях

Отмечается, что положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины. По предварительным данным, препарат пекинского подразделения CNBG способствовал безопасной выработке антител от COVID-19 у всех 1120 здоровых испытуемых.

Также сообщается об успешных испытаниях вакцины уханьского подразделения компании. В CNBG заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в компании не уточнили.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, отметили в ВОЗ. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.