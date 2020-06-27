Путин: «Кто-то считал, что управляет всем миром...»

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно делает тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат. Об этом он заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале "Россия-1", которая вышла в эфир в воскресенье, передает ТАСС.

«Регулярно, раз в три-четыре дня», - ответил президент России на вопрос, как часто сдает тесты. На вопрос, были ли результаты анализов отрицательными, глава государства ответил: «Слава богу, пока да».

Отвечая на вопрос о том, с чем может быть связано испытание, которое обрушилось на человечество с пандемией коронавируса, Путин заметил, что за последнее время «как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо, все так сложилось, кто-то считает, что управляет всем миром».

«Оказалось, что это не так, - добавил президент России. - Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно».