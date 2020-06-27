Коронавирус в Израиле: наиболее часто заражается молодежь в возрасте от 20 до 29 лет
Сегодня министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 23497 заболевших. В настоящий момент заражены 6160 человек. 318 заболевших умерли.
Состояние 45 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 50 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
219 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17019 выздоровели после коронавируса.
По данным Минздрава Израиля, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян в возрасте от 20 до 29 лет.