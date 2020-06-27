Трамп назвал "вбросом" публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

"Никто не информировал и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу, ни руководителю аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях россиян на наши войска в Афганистане, о чем сообщалось со ссылкой на "неназванный источник" в The New York Times, распространяющей лживые новости", - написал Трамп.

Американский лидер добавил, что все отрицают данные, представленные в статье The New York Times, и указал, что на американские войска в Афгнистане "не было совершено много нападений". Глава Белого дома назвал эту публикацию The New York Times "очередным вбросом" и задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.