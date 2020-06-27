Еще один азербайджанский врач умер от коронавируса фото
Жертвой коронавируса стал еще один азербайджанский врач. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, врач-анестезиолог Джейхун Гаджиев был госпитализирован с диагнозом COVİD-19 в Первую городскую клиническую больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Отметим, что Джейхун Гаджиев в 1990-1997 годах учился в Азербайджанском государственном медицинском университете. В 1998-2015 годах работал в Республиканской нейрохирургической больнице, а с 2015 года в клинике Premium.