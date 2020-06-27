В Азербайджане 534 новых больных коронавирусом. Пять человек скончались Их стало 7200
В Азербайджане выявлено 534 новых случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти пяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 16 424 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 026 человек вылечились, 198 – скончались, 7 200 – продолжают лечение в больницах особого режима.