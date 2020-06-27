Коронавирус в Молдавии: 170 новых инфицированных за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 170, до 16 250, всего умерли 530 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 16 080 зарегистрированных случаях коронавируса, 521 из которых стал летальным.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 170 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 250. Всего 9081 человек был вылечен, а 530 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.