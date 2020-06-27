Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) заразился коронавирусом. Как сообщает haqqin.az, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Маис Агаев отметил, что в связи с повышенной температурой и плохим самочувствием, продолжавшимися несколько дней, обратился в скорую помощь. Результаты его коронавирусного теста, а также тестов его супруги и их сына оказались положительными.

«Надеемся, что сможем победить коронавирус», - сказал Маис Агаев.