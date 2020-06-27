ВВС США перехватили российские самолеты-разведчики

В районе штата Аляска накануне были замечены противолодочные самолеты Ту-142 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом информирует «Голос Америки».

В силах воздушно-космической обороны США уточнили, что воздушных «шпионов» было сразу четыре. Они летели в 65 морских милях к югу от Алеутских островов.

Американские военные самолеты поднялись на перехват. При этом известно, что вторжения в небо Штатов либо Канады не было, полет Ту-142 проходил в международном пространстве.

Случай перехвата российских бортов возле Аляски стал четвертым за месяц.