Послы стран-членов ЕС согласовали список 14 стран, граждане которых смогут въехать в ЕС с 1 июля, среди них — Грузия. Окончательный список должен быть официально утвержден в понедельник, пишет французское издание Le Monde.

В список не вошли такие страны, как США, Россия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия, где пандемия Covid-19 находится в "острой фазе".

Помимо Грузии, в список "открытых стран" для ЕС с 1 июля войдут Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Канада, Черногория, Сербия, Таиланд, Уругвай, Руанда, Алжир, Марокко и Тунис.

Следует отметить, что выполнение рекомендаций Европейской комиссии не является обязательным для государств-членов ЕС, но упрощает двусторонние соглашения между государствами.