В отношении Р.Мамедова было возбуждено уголовное дело по статье 181.2.5 (разбой) и после задержания решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Рахман Мамедов и до этого привлекался к уголовной ответственности и отбывал различные сроки наказания. В последний раз он вышел на свободу в октябре 2019 года. Но долго наслаждаться вольной жизнью он не смог. Уже через два месяца, в январе этого года, он как пассажир сел в такси и, приставив к горлу водителя нож, отобрал у него дневную выручку, которая составляла всего-то 4 маната.

На судебном заседании обвиняемый признал себя виновным и заявил, что несколько раз отбывал наказание за воровство. За такой образ жизни вся его родня отказалась поддерживать с ним отношения. После освобождения осенью 2019 года Рахман Мамедов жил в Баку на съемной квартире.

«Деньги у меня закончились, и я решил отобрать их у кого-нибудь. Ночью вышел из дома и возле станции метро «28 мая» стал искать себе жертву. Мое внимание привлек автомобиль Hyundai Sonata. Решил, что у водителя должны быть деньги. Сел в эту машину и попросил отвезти меня к мосту Чермет. Когда мы туда доехали, я схватил водителя левой рукой за шею, а правой приставил к его животу нож, потребовав денег. Он сначала не хотел мне их отдавать, но потом сдался. Там было всего 4 маната... Я стал требовать еще денег, но водитель сказал, что больше у него ничего нет. Пришлось поверить... Приказал ему ехать вперед и никуда не сворачивать. Когда водитель притормозил возле группы людей, я подумал, что он начнет звать на помощь и, выскочив из машины, сбежал. После того как меня задержали, я узнал, что ограбил бывшего сотрудника полиции», - рассказал обвиняемый.

Р.Мамедов пытался уверить суд, что после освобождения из тюрьмы никого не грабил и что раскаивается в содеянном.

Потерпевший Ариф Мустафаев сообщил, что после двадцати лет службы в органах полиции уволился на пенсию в звании старшего лейтенанта. В своих показаниях он подтвердил рассказ обвиняемого.

«Когда я резко остановил машину около группы людей, бандит сбежал. Я нашел на переднем сиденье черный бумажник, в котором были карта метро и удостоверение личности. Удостоверение личности принадлежало бандиту, который меня ограбил несколькими минутами ранее. Я немедленно позвонил на номер 102 МВД и проинформировал полицию о преступлении», - заявил потерпевший.

Судебный процесс продолжается.