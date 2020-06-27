Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей

Американская компания Starbucks на фоне критики в отношении социальных сетей на неопределенный срок прекратит размещать в них рекламу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте компании, передает ТАСС.

"Мы прекратим размещение своей рекламы на платформах всех социальных сетей и продолжим обсуждать с нашими медийным партнерами и организациями, занимающимися защитой гражданских свобод, как прекратить распространение выступлений, сеющих ненависть, - информировала Starbucks. - Мы верим в то, что бизнес-лидерам и разработчикам норм нужно объединяться, чтобы достичь подлинных преобразований".

Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в американском Сиэтле (штат Вашингтон).

Ранее Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других корпораций заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.