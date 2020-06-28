Борец сборной Азербайджана обвиняется в убийстве
Борец сборной Азербайджана по вольной борьбе Нурмагомед Гаджиев объявлен в розыск в Дагестане в связи с подозрением в убийстве 27-летнего Абдулбасира Омарова, сообщает haqqin.az со ссылкой на МВД Дагестана.
Помимо 24-летнего Гаджиева, разыскиваются 25-летний Суракат Асиятилов и его 26-летний брат Гусейн Асиятилов. Они сыновья депутата Народного собрания Дагестана и бывшего главы Шамильского района Магомеда Асиятилова.
Постановление о розыске вышеуказанных лиц подписано 26 июня. Убийство Абдулбасира Омарова произошло вечером 23 июня на территории компании «Махачкалаводоканал» в городе Махачкала. Были произведены выстрелы из огнестрельного оружия неустановленного образца, в результате чего Абдулбасир Омаров получил многочисленные огнестрельные ранения и скончался по пути следования в больницу.
Нурмагомед Гаджиев выступает в весовой категории до 97 кг. Он является чемпионом мира и Европы среди молодежи и юношей. На взрослом уровне Гаджиев выиграл Исламиаду 2017 года, становился серебряным призером Европейских игр-2019 и брал бронзовые медали на чемпионатах Европы 2018 и 2019 годов.