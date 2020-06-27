Российские врачи рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

Врачи не отмечают нежелательных последствий для здоровья у добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, говорится в материалах газеты "Красная звезда".

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания - в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", - приводятся в газете слова анестезиолога-реаниматолога филиала госпиталя имени Бурденко Олега Чихляева.

Как отметил Чихляев, добровольцам будут в дальнейшем делать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к коронавирусу.

По словам двух добровольцев, которые приводятся в материале, их самочувствие после вакцинации не изменилось.

В статье напоминают, что первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.