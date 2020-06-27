Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от COVID-19 бесплатной

Более ста мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают международное сообщество сделать вакцины против COVID-19 доступными по всему миру в качестве "общего блага", сообщил расположенный в Бангладеш Центр Юнуса, основанный лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом.

"Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации", - цитирует РИА Новости заявление центра.

К инициативе присоединились бывшие президенты, политики, а также всемирно известные артисты и режиссеры, в частности бывший президент Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Шэрон Стоун и многие другие.