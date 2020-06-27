В Польше не смогли выбрать президента будет второй тур
В Польше пройдет второй тур выборов президента, так как в ходе голосования накануне ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Второй тур назначен на 12 июля.
Действующий глава государства Анджей Дуда заручился поддержкой 45,24% избирателей по итогам обработки 87,16% бюллетеней, передает агентство PAP со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.
Представитель оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский завоевал 28,92% голосов, пишет Интерфакс.
Явка достигла почти 63%, это один из наиболее высоких показателей за историю выборов в Польше.