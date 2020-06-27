Из Баку пытались выехать в багажнике автомобиля

Водитель, дважды возвращенный с поста полиции из-за отсутствия разрешений у пассажиров, находившихся в его автомобиле, в третий раз попытался перевести их в багажном отсеке машины.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана, в 00:40 28 июня водитель Mercedes (госномер 99-GC-773) Мушфиг Хасай оглу Аскерзаде в багажном отсеке своей машины попытался перевезти в район двух жителей Баку Алиева Мурада Ариф оглу и Шабанова Эльшана Ровшан оглу.

Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителей на карантинном посту на автодороге Баку - Шемаха, в отношении них приняты административные меры.