Террористы атаковали самую большую биржу Пакистана

Сегодня утром террористы, вооруженные автоматами и гранатометом, атаковали здание Фондовой биржи (KSE) в пакистанском Карачи.

Как сообщает Geo News, преступники подъехали к главному входу к бирже на автомобиле, открыли беспорядочную стрельбу и стали штурмовать здание. В результате погибли как минимум два человека, еще трое получили ранения. В здании возникла паника. Персонал биржи эвакуировали через черные ходы.

Все четверо нападавших были убиты полицией и военными, прибывшими на место преступления. В настоящее время район места инцидента оцеплен правоохранительными органами.

KSE, основанная в 1947 году, является крупнейшей из трех пакистанских бирж. Объем торгов на ней достигает 280 миллиардов долларов.