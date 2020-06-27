Баку, Гянджа и Газах лидируют по количеству заболевших коронавирусом

Баку продолжает оставаться лидером по количеству зараженных коронавирусом в стране. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная со стороны TƏBİB.

Согласно информации, в Баку зарегистрировано 53,4% от всех случаев заражения. Затем следует Апшеронский район с показателем в 15,8%.

В Гянджа-Газахской зоне зафиксировано 9,4% от общего количества заболевших, в Аране 7,8%, В Лянкяране 6,1%, в Губа-Хачмазе – 1,7%, Шеки-Загатала – 1,4%.

По районам Баку первое место по количество зараженных занимает Бинагадинский район с показателем в 12,9%, затем следуют Ясамальский (12,6), Хатаинский (11,9%) и Сабунчинский (11,8%).