Более двух тысяч нарушителей карантина оштрафовала полиция

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Апшеронского района в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 28 июня по 00:00 29 июня к ответственности по ст. 211.1. Кодекса об административных правонарушениях привлечены 1 940 человек, находившихся в транспортных средствах, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 – 205 человек, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

За повторное совершение этих действий в течение года по ст. 211.3 к административной ответственности привлечены пять человек.

В ГУ ГДП отметили, что за сутки в результате проверок на постах были возвращены 750 автомобилей, всего пресечены попытки проезда без разрешения через посты 1 065 транспортных средств.