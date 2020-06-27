Bloomberg: в Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие нефтяные компании Китая обсуждают планы формирования группы для совместных закупок углеводородного сырья. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По их данным, корпорации China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group прорабатывают детали плана, который позволит им облегчить участие в закупках нефти на спотовом рынке и упрочить свои позиции за счет консолидации ресурсов. Предварительный план нашел поддержку правительства КНР и соответствующего отраслевого регулятора, отмечает Bloomberg.
Согласно сведениям его источников, будущее объединение начнет с подачи коллективных заявок на приобретение нефти российских и африканских марок. Участники будущей группы контролируют перерабатывающие предприятия, импортирующие более 5 млн баррелей нефти в сутки. Это почти пятая часть совокупной добычи стран ОПЕК. Теоретически китайские корпорации могут превратиться в крупнейшего покупателя углеводородного сырья в мире, отмечает агентство.
По его данным, китайская сторона может попытаться опробовать свой план уже в июле.