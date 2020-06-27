Микрокредиты от Yelo Bank придадут новое дыхание вашему бизнесу

Вам нужна поддержка, чтобы придать новое дыхание вашему бизнесу? Эта поддержка может быть предоставлена банком, который ставит своих клиентов на первое место и находит для них новые решения. Yelo Bank, который сделал банкинг ярче, является именно таким партнером.

Yelo Bank предлагает микрокредиты на сумму до 50 000 манатов тем, кто хочет создать или расширить собственный бизнес.

Почему брать микрокредит именно в Yelo Bank? Потому что кредиты банка избавят вас от дополнительных расходов. Иными словами, вам не придется платить за страховку или за открытие счета.

Гибкий процесс документации также является одним из преимуществ банка. Решение в связи с выдачей кредита принимается всего за 1-2 дня.

Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться льготным периодом до 12 месяцев. Хотите погашать кредит по фиксированному или убывающему графику? Выбор за вами!

Закажите кредит лишь одним кликом. Придать новое дыхание бизнесу в ваших же руках.

Если есть дополнительные вопросы, звоните по номеру 981, либо пишите на Facebook и Instagram. Сотрудники банка с радостью ответят на них.