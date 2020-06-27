Ильхам Алиев наградил работников морского транспорта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» работникам морского транспорта Аббасову Шамсаддину Мустафа оглу и Османову Микаилу Идрис оглу.
Как сообщает АзерТАдж, сотрудники морского транспорта удостоены награды за заслуги в развитии морского транспорта в Азербайджане.
Другим распоряжением главы государства ряд работников морского транспорта награжден орденом «Эмек», медалями «Терегги» и «За заслуги в области судоходства».