Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:50

В отличие от нефти с ее скачками то вверх, то вниз, цены на природный газ продолжают свободное падение. В предыдущий раз так мало голубое топливо стоило в августе далекого 1995 года, четверть века назад. Цены на газ в очередной раз упали, сразу на 7,8% — до 1,47 доллара за миллион британских термических единиц. И единственное хорошее в этой новости то, что до антирекорда 1992 года – отметки в 1,05 доллара – еще достаточно далеко. Хотя, в последние месяцы и самое далекое оказывается неожиданно близким.

Причины происходящего совершенно прозрачны: избыток голубого топлива на рынке, заполненность хранилищ и снижение потребления. Словом, стандартные симптомы страданий мирового топливно-энергетического комплекса во времена пандемии коронавируса, будь он неладен. В этих условиях каждый из крупных производителей старается выживать по-своему, но тактика этого выживания, в общем-то, достаточно однообразна: сохранить за собой существующие рынки сбыта или даже расширить их за счет выдавливания конкурентов. В полном соответствии с принципом «умри ты сегодня, а я - завтра». Во всяком случае, именно так выглядят действия Вашингтона в отношении российского Газпрома и его трубопровода «Северный поток-2» (СП-2), ведущего в Германию. На днях он вновь попал в перекрестье прицела Конгресса США, куда был внесен очередной законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении российского проекта. Если судить по заявлениям авторов этого документа, страшнее зверя, чем этот трубопровод, для Америки просто нет. «Пока Соединенные Штаты и Европа вместе работали вели борьбу с пандемией COVID-19, Россия продолжала принимать усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью строительства газопровода «Северный поток-2», - утверждает конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер. «Энергетика – еще один инструмент, используемый Путиным для попытки установить господство над свободной Европой. Радует, что Конгресс быстро принял дополнительные санкции, чтобы предотвратить завершение этого проекта. Единственный способ подавить амбиции Путина – создание объединенного фронта с нашими союзниками», - вторит ему коллега и соавтор законопроекта Денни Хек.

Правда, с союзниками у американцев складывается как-то не очень. Дошло до прежде небывалого: Еврокомиссия готовит ответные меры на введение Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письменном ответе Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на запрос депутата Европарламента Эмманюэля Мореля. Но если еврокомиссары стараются соблюдать сдержанность, то Берлин реагирует гораздо жестче. В своем недавнем интервью британской The Guardian фрау канцлерин, Ангела Меркель вообще призвала Европу готовиться к миру без лидерства США. «Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», - сказала она. Вот такие страсти разгорелись вокруг газового рынка Европы и ФРГ, причем мотивы жестких заявлений Ангелы Меркель очевидны: согласно внутреннему документу министерства экономики и энергетики Германии, новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям. А зачем немцам такой «подарок» в преддверии экономического кризиса? К тому же Берлин явно задело американское решение сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии – с 34,5 тысячи американских военных до 9,5 тысячи - из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО.