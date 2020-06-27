В Армении 482 новых заражения COVID-19, в Грузии - всего два

За последние сутки в Армении выявлено 482 новых случая коронавируса, в результате общее количество заболевших составило 25 127, пишет Sputnik Армения.

За сутки от осложнений коронавируса в Армении скончались семь человек (433 за все время). Еще четыре пациента с COVID-19 умерли за день по другим причинам (всего 143). В данный момент на лечении находятся 11 254 человека.

В Грузии же за сутки обнаружено два случая коронавируса, выздоровели еще шесть пациентов, говорится на правительственном сайте по мониторингу заболевания. "Число выявленных случаев инфицирования (за все время) - 926, выздоровел 791 человек, смертельных случаев - 15", - цитирует сообщение РИА Новости. На карантине остаются 2819 человек.