Игрока в американский футбол выгнали из клуба за гомофобию
Игрок в американский футбол Кристиан Джонс был исключен из клуба Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» за гомофобию. Об этом сообщается в Twitter команды, пишет «Лента.ру».
В команде раскритиковали высказывания спортсмена. Кроме того, обрамление эмблемы «Эдмонтона» в соцсетях вместо желто-зеленого стало радужным.
27 июня Джонс в соцсетях рассказал о негативном отношении к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, спортсмен допустил гомофобные высказывания в общении с подписчиками. Позже спортсмен заявил, что не собирается извиняться и менять свою позицию.