Xiaomi создает автомобиль

Китайская корпорация Xiaomi, которая занимается производством гаджетов и техники, начала работу над собственным автомобилем. Компания представила в китайском сервисе микроблогов Weibo тизер новинки.

Пока подробности нового автомобиля компания не раскрывает. Речь идет о внедорожнике, который будет похож по дизайну на Suzuki Jumny или Mercedes G-klasse, пишет Прайм.

Компания поддерживает связи с видными игроками китайского авторынка: они смогут предоставить все необходимые мощности для производства.