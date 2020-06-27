Китай готовит США ответ

Власти Китая примут необходимые меры в отношении официальных лиц США в ответ на санкции, которые недавно применил Вашингтон к чиновникам КНР в связи с "ущемлением автономии Гонконга", заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

"Китайская сторона решила ввести визовые ограничения в отношении американских официальных лиц, которые предприняли неблаговидные действия по вопросу Гонконга", - сказал он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, китайские власти не потерпят вмешательства других государств во внутренние политические вопросы КНР и будут твердо придерживаться принципа "одна страна - две системы". "Усилия американской стороны, пытающейся применить санкции в отношении Китая, обречены на провал", - подытожил Чжао Лицзянь.