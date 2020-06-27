Лавров: Коронавирусом не болел. Бог миловал пока

По словам главы российского МИД, в ведомстве соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удаленной работы. При этом он подчеркнул, что сам "на удаленке" не находился: "Я должен приезжать, смотреть… Собственно, как и все, работаю в своем кабинете", пишет РИА Новости.

Кроме того, российский министр заметил, что за ним тоже "следят": "Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют - по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону".