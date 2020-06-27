Боевые стрельбы ВМС Азербайджана фото; видео
Для проверки вооружения и технических средств модернизированного сторожевого корабля Военно-морских сил Азербайджана были проведены тренировки с боевой стрельбой.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, экипаж, поднятый по тревоге, в кратчайшие сроки приготовил корабль к бою и походу. В ходе выхода на море был проверен обновленный механизм корабля, а также выполнены артиллерийские стрельбы и бомбометание.
Личный состав, успешно выполнивший все поставленные задачи, уничтожил цели точным огнем.