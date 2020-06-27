Полицейская операция против наркоторговцев: есть задержанные
В результате проведенных сотрудниками южного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками мероприятий задержаны жители Масаллы и Лянкярана, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, задержан житель Масаллинского района, ранее судимый Ф.Аббасов. Во время обыска у него был обнаружен героин.
Также был задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств житель Лянкяранского района А.Гафаров. В его доме было обнаружено и изъято 3 кг 145 г марихуаны, более 8 г героина и около 6 г метамфетамина.