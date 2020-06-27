В России взлетел курс доллара

Курс американского доллара поднялся выше отметки в 70 российских рублей впервые с 15 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как пишет Лента.ру, по состоянию на 11:30 мск курс американской валюты поднимался до 70,26 рубля. Курс евро преодолевал отметку в 79 рублей и вырастал до 79,04 рубля.

Отмечается, что ослабление рубля наблюдается на фоне падения цен на нефть. Ранее в понедельник стоимость августовского фьючерса на эталонную смесь Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE упала почти на 2 процента, до 40,2 доллара за баррель. Цена августовского контракта на американское сырье WTI снизилась на 1,7 процента, до 37,8 доллара.