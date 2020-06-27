Премьер Киргизии призвал граждан поверить в коронавирус

«Паника порождает страх, что в итоге приведет к хаосу. Поэтому я прошу граждан сохранять спокойствие и выдержку. При обнаружении первых симптомов заболевания вирусной инфекцией необходимо строго соблюдать требования врачей. Только так мы сможем сообща победить COVID-19», — приводит слова Боронова Sputnik Кыргызстан.

Киргизский премьер отметил, что многие поверили недостоверной информации о том, что «вируса нет», позволив себе прогулки в местах массового скопления людей: «Именно это и породило то, с чем мы сейчас все боремся. Но и сейчас не поздно прислушаться к словам специалистов и без особой надобности не выходить из дома».

За последнюю неделю в Киргизии в полтора раза увеличилось число тех, у кого диагностировано заражение коронавирусом.