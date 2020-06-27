Синоптики о погоде на завтра: жарко и ветрено
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, ожидается южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
На Апшеронском полуострове ночью - 18-22, днем - 27-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 54-55 процентов.
К вечеру в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град. Ветер восточный, с усилением.
Ночью - 15-20, днем - 30-35, в горах ночью 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.