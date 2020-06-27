Служба ASAN: выходить из дома можно только один раз в день

В связи со злоупотреблениями, допускаемыми некоторыми гражданами, в системе SMS-разрешений установлен лимит. Об этом haqqin.az сказал пресс-секретарь Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба ASAN) Эльнур Нифталиев.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения к гражданам, случаи злоупотребления системой SMS- разрешений продолжаются: "Поэтому установлен лимит, и граждане могут получать разрешение на выход из дома только один раз в день".