Принц Гарри пожалел о переезде в США

Принц Гарри пожалел о решении переехать в США со своей супругой Меган Маркл, следует из книги Энди Тиллетта и Дилана Ховарда «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров».

В книге утверждается, что принцу Гарри сложно приспособиться к новым условиям. Ко всему прочему ситуация усугубилась, когда у 71-летнего принца Чарльза тест на коронавирус дал положительный результат, передает The Sun.

«Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным», – приводит издание отрывок из книги.

В книге сказано, что Гарри скучает по своей семье и испытывает чувство вины за то, что не находится рядом в непростой период. По словам авторов, супруга принца Меган Маркл делает все возможное, чтобы поддержать своего мужа в новых условиях жизни.

В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США.