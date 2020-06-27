Мировые корпорации отказываются от рекламы в соцсетях

ADL в середине июня запустила кампанию «Остановим ненависть, распространяемую ради прибыли» (Stop Hate for Profit). Организация призвала рекламодателей сократить расходы на рекламу в фейсбуке, в то время как в США протестуют из-за полицейского насилия, сообщает Meduza.

Крупнейшие компании начали отказываться от рекламы в соцсетях после призыва Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League, ADL) бойкотировать фейсбук.

К концу июня от рекламы в фейсбуке отказались более 90 компаний, пишет The Verge. Как передает Bloomberg, о приостановке рекламных кампаний в фейсбуке объявили Starbucks Corp., PepsiCo Inc., Diageo Plc, телекоммуникационная Verizon.

Корпорации также начали отказываться от рекламы на других платформах. Coca-Cola Co. приостановит рекламу во всех соцсетях с 1 июля как минимум на 30 дней. Unilever (выпускает продукты и бытовую химию, среди ее брендов Lipton, Dove, Calve) 27 июня сообщила, что отказывается от рекламы в фейсбуке, инстаграме и твиттере как минимум до конца года.

Акции Facebook после объявления Unilever подешевели на 8,3%, основатель компании Марк Цукерберг за день потерял 7,2 миллиарда долларов.