В Баку от коронавируса скончалась беременная женщина, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, последние 10 дней она находилась в коме в Клинике учебной хирургии Медуниверситета.

По словам пресс-секретаря Медуниверситета Гюнель Аслановой, состояние женщины с каждым днем ухудшалось и для того, чтобы спасти ребенка было проведено кесарево сечение.

«В настоящее время состояние ребенка очень тяжелое. В утробе матери ребенок испытывал нехватку кислорода. Это привело к повреждениям в головном мозгу. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - сказала Гюнель Асланова.