Иран требует объявить Трампа в розыск

Судебные власти Ирана требуют от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

"Удалось идентифицировать 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", - заявил прокурор Тегерана Али Мехр.

По его словам, судебными органами ИРИ принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

Прокурор добавил, что эти лица обвиняются в "убийстве" и "терроризме": "Во главе списка президент США Дональд Трамп".

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие.