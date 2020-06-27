В Greenpeace назвали возможные источники радиации в Прибалтике

Ленинградская, Кольская АЭС и другие объекты попадают под подозрение из-за событий, связанных с повышенной концентрацией радионуклидов в Северной Европе. Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщил руководитель проекта энергетического отдела российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

По его словам, речь не идет о повышении гамма-фона, но небольшие количества вещества присутствуют в воздухе — примерно «в миллион раз меньше установленных нормативов».

«Это все-таки значит, что где-то имела место авария. Мы следим за тем, что заявляют различные службы. Как это было в 2017 году с „Маяком“ (возможные выбросы рутения на комбинате „Росатома“ в Челябинской области, что подтвердили только за рубежом), никто не торопится признаваться. Теоретически возможна Кольская или Ленинградская АЭС, возможны атомные ледоколы, возможны исследовательские реакторы как источник, возможны военные атомные подводные лодки. Можно говорить, что те объекты, которые я назвал, могут быть источниками, но пока точных данных нет», — отметил Алимов.

Он добавил, что Greenpeace запросила информацию как у зарубежных экспертов, так и в службах России. При этом ситуация показала насущные проблемы в отрасли, считает собеседник.