В России опровергли слухи о болезни Ким Чен Ына

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора опроверг слухи о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

«Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют», — сказал дипломат, отметив, что не существует никаких оснований для разговоров о том, что сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон готовят на место руководителя КНДР.

26 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил, что у них есть подозрения относительно здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Таро не уточнил, какие именно проблемы у главы КНДР, отметив, что ему «не разрешено обсуждать вопросы разведки».