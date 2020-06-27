Счетная палата проверяет деятельность Абульфаза Гараева

Счетная палата проверяет деятельность Министерства культуры за период, когда ведомство возглавлял Абульфаз Гараев. Об этом сообщает Unikal.org.

Отметим, что в мае Служба государственной безопасности Азербайджана провела спецоперацию в Минкультуры, в результате которой за получение взятки были арестованы заместитель министра и начальники управлений ведомства.

А 21 мая 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева Абульфаз Гараев был освобожден от занимаемой должности.